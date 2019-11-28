Белоруска вошла в топ самых спортивных красавиц на конкурсе "Мисс мира"

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Анастасия Лавринчук вошла в топ самых спортивных красавиц на конкурсе "Мисс мира", который проходит в Лондоне. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Национальной школы красоты.

Сегодня конкурсантки сражались за титул "Мисс спорт". Им следовало сдать командный и индивидуальный зачет по спринтерскому бегу, бип-тесту и прыжках в длину с разбега. "По итогу соревнования определился топ-32. Среди самых спортивных красавиц мира и 19-летняя белоруска Анастасия Лавринчук. За это девушке начислили дополнительные баллы, что увеличило ее шансы на корону "Мисс мира - 2019", - рассказали в пресс-службе. Победу в номинации "Мисс спорт" одержала представительница Виргинских островов, на втором месте оказалась девушка из Нигерии, а на третьем - конкурсантка из Тринидада и Тобаго.

Сейчас на сайте missworld.com идет интернет-голосование в номинации "Мисс зрительских симпатий". Финал конкурса состоится 14 декабря.-0-