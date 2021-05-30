Белоруска завоевала титул Miss Elite Europe на международном конкурсе красоты

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Полли Каннабис завоевала титул Miss Elite Europe на международном конкурсе красоты, сообщает БЕЛТА.

Гранд-финал конкурса Miss Elite Would 2021 завершился этой ночью в Египте. Всего за место победительницы боролись участницы из 34 стран, в том числе России, Китая, Аргентины, Украины, Испании, США. Главная корона досталась мексиканке.

"Было серьезное соревнование, много сильных участниц с таких конкурсов, как "Мисс Вселенная", "Мисс мира", очень популярные личности в своих странах с тысячами фанатов, - поделилась впечатлениям Полли Каннабис. - Статус континентальной королевы - это очень важный титул, я горжусь, что показала себя и свою страну достойно. И мне очень приятно, что члены жюри высоко оценили мои старания и подготовку".

Белоруска является финалисткой 19 конкурсов красоты, с детства занималась моделингом и снималась в кино. Она первой представила Беларусь на конкурсе "Мисс Земля". В 2021-м стала обладательницей титула Miss Grand Belarus.-0-