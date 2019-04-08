Белоруски поборются за право отправить своих мужчин на финал Лиги Европы с KIA

Побороться за два билета можно до 14 апреля, если заполнить соответствующую
29 мая на стадионе "Олимпийский" в Баку пройдет финал Лиги Европы – одного из главных спортивных событий футбольного сезона. Благодаря мировому сотрудничеству с УЕФА, KIA Motors в Беларуси осуществляет спортивные мечты. Накануне финальной игры она разыскивает идеального футбольного болельщика, чтобы отправить его в Баку. Требований немного: любить футбол и своей преданностью ему заслужить восхищение тех, кто традиционно недоволен таким увлечением, – девушек.
Именно белорусским женам, девушкам, сестрам и даже мамам предлагают ответить на
Кроме самого путешествия на матч, в путешествие с KIA включены: перелет из Минска в Баку, проживание в пятизвездочном отеле в центре города и несколько экскурсий, который позволят за пару дней познакомиться с культурой и основными достопримечательностями столицы Азербайджана. Поездка состоится с 27 по 30 мая. Участвовать могут все совершеннолетние жители Беларуси. Больше информации доступно
Конкурс проходит в три этапа. Следите за новостями в социальных сетях KIA Motors в Беларуси.
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