"Белоруснефть" передала 100 тыс. л топлива медучреждениям

17 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Производственное объединение "Белоруснефть" оказало благотворительную помощь в виде 100 тыс. л топлива для медучреждений страны, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Компания "Белоруснефть" не остается в стороне от сложившейся эпидемиологической ситуации. На предприятии рассматривают различные варианты как моральной, так и материальной поддержки представителей здравоохранения. Ранее коллектив "Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт" организовал обед для больницы в Борисове, "Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт" перевел деньги на покупку топлива для скорой помощи. На собранные коллективом "Белоруснефть-Брестоблнефтепродукта" средства закупаются продукты и готовятся обеды для сотрудников Брестской центральной городской больницы. "На этот раз мы решили помочь тем, без чего ни одна машина скорой помощи или реанимации не доберется к пациентам, - топливом. Надеемся, наш добрый жест поможет всем, кто охраняет здоровье и борется за жизни белорусов, благополучно миновать этот непростой этап", - подчеркнули в пресс-службе.

Также сотрудники дочерних предприятий и обособленных подразделений "Белоруснефти" присоединились к флешмобу в поддержку медиков: сделали фото на своих рабочих местах со словами благодарности врачам.

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