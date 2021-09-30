30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белоруснефть" планирует к концу года увеличить число электрозарядных станций до 600. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления перспективных энергетических технологий "Белоруснефти" Алексей Никитенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"На сегодня у нас в эксплуатации находится более 480 электрозарядных станций. Преимущественно это быстрые зарядные станции, позволяющие за 5-7 минут получить 30 км дополнительного пробега. К концу года нами запланировано ввести в эксплуатацию уже 600 зарядных станций. Также супербыстрые зарядные станции планируются к установке в 2022 году. Уже к середине 2022 года будет пилотный проект по зарядке с повышенной скоростью как электробусов, так и электромобилей", - сказал Алексей Никитенко.

По его словам, к концу года сеть ЭЗС "Белоруснефти" сможет обслуживать в комфортном режиме более 25 тыс. электромобилей. "Количество ЭЗС еще год назад позволяло свободно путешествовать по Беларуси. А сейчас мы уплотнили количество зарядных станций, чтобы решить проблему очередей, которая иногда возникает на наших ЭЗС на магистралях", - отметил представитель предприятия.

Алексей Никитенко также рассказал о прогнозах по развитию электротранспорта. "Электромобили в своих стоимостных и технико-экономических характеристиках в какой-то части уже опережают традиционные автомобили. К 2024-2027 году массовый сегмент будет стоить дешевле, чем автомобили на традиционных видах топлива. Более того, все мировые производители в своих стратегиях анонсировали, что к 2030 году будет более 40% в их производственных рядах именно электромобилей, а такие гиганты, как Toyota, с 2025 года ограничивают выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. И законодательство этому способствует. Так, ЕС ограничивает продажу автомобилей с ДВС с 2035 года", - обратил внимание он.-0-