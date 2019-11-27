"Белоруснефть" внедряет новую схему по загрузке и разгрузке бензовозов

27 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Производственное объединение "Белоруснефть" кардинально меняет схему сливно-наливных операций на нефтебазах и автозаправочных станциях. К лету 2020 года новый механизм освоят все предприятия-"дочки" компании, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Как пояснил начальник управления нефтепродуктообеспечения центрального аппарата "Белоруснефти" Юрий Онанченко, ранее операторы нефтебазы заправляли автомобиль, потом он следовал на АЗС, где его встречал оператор автозаправки, выполнявший определенные действия по сливу. "Теперь же после обучения водителей бензовозов дополнительной специальности "сливщик-разливщик" почти 90% этих функций переходит к ним. Тем самым снижается загруженность операторов АЗС", - сказал он.

Внедряемая схема экономит свыше 30 минут на приеме одной автоцистерны. "И еще одно важное преимущество новой модели: мы уходим от работы на высоте, потенциально травмоопасной. Принято решение: ни водитель, ни оператор не поднимаются на цистерну бензовоза для контроля количества и качества нефтепродукта, как это было ранее. В этом больше нет необходимости, поскольку верхние люки опечатываются постоянными пломбами, что служит гарантией качества доставки с нефтебазы до АЗС", - уточнил начальник управления.

По новой схеме оператор обязан подготовить площадку, проконтролировать пломбировку технологического ящика бензовоза, выдать маршрут слива нефтепродукта и дистанционно - со своего рабочего места с помощью программного обеспечения отследить процесс слива, пояснил начальник отдела логистики нефтепродуктов и АЗС управления нефтепродуктообеспечения ЦА "Белоруснефти" Сергей Воробей. "Применение электронных товарно-транспортных накладных позволяет подготовить АЗС для приемки бензовоза еще до его приезда на объект. Уже нет необходимости в постоянном присутствии оператора на площадке. Это время можно использовать на работу с клиентами, что повлечет увеличение продаж и повлияет на финансовый результат работы объекта", - добавил Сергей Воробей. В прежнем режиме оператор около часа находился возле бензовоза при его сливе.

Среди первых к внедрению модели приступили "Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт" и "Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт" в связке с предприятием "Белоруснефть-Транс".-0-