Белорусов приглашают к участию в конкурсе социальной рекламы в сфере интеллектуальной собственности

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по науке и технологиям и Национальный центр интеллектуальной собственности при поддержке Всемирной организации интеллектуальной собственности по 15 ноября проводят международный конкурс по созданию социальной рекламы "Интеллектуальная собственность: твори, изобретай, воплощай". Такая информация размещена на сайте Министерства информации.

Желающие могут заполнить на сайте НЦИС заявку на участие в конкурсе с приложением работы индивидуально или в составе групп. К первой категории относятся дети (до 17 лет включительно), взрослые (от 18 лет и старше) и индивидуальные предприниматели, ко второй - творческие коллективы и организации.

Творческие работы принимаются по трем номинациям: "Текст", "Графика" и "Видео". В первой номинации организаторы ожидают слоганы, хэштэги, четверостишия. Графическая работа может быть представлена плакатом, рисунком, коллажем, комиксом. В третьей номинации соревнуются видеоролики. В период проведения конкурса планируется организация различных мероприятий (лекций, мастер-классов, консультаций), направленных на его информационное сопровождение: раскрытие целей и задач, информирование об основных положениях интеллектуальной собственности, обсуждение актуальных вопросов в этой сфере.

В каждой номинации и возрастной группе профессиональное жюри определит победителей и призеров, которым будут вручены дипломы, памятные подарки и сувениры от организаторов. Всего предусматривается разыграть девять комплектов наград. Работы будет оценивать профессиональное жюри, состоящее из специалистов в области интеллектуальной собственности, рекламы, в том числе социальной, маркетинга, отдельных сфер творчества.

Награждение победителей и призеров состоится 11 декабря во время мероприятия, посвященного подведению итогов 2019 года в сфере интеллектуальной собственности. На нем также будут отмечены наградами Всемирной организации интеллектуальной собственности лица, внесшие значительный вклад в развитие системы интеллектуальной собственности.

Лучшие текстовые, графические и видеоработы по теме конкурса будут использованы в качестве социальной рекламы интеллектуальной собственности.-0-