Белорусов приглашают поделиться своими знаниями в онлайн-мероприятии "Открытый микрофон"

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эрудированных белорусов приглашают выступить в качестве спикеров в онлайн-мероприятии "Открытый микрофон "О том, что знаю", сообщили БЕЛТА организаторы.

По словам менеджера Регионального ресурсного центра по развитию дополнительного образования взрослых в Витебске Евгении Почепко, время самоизоляции и ограниченных контактов при пандемии можно и нужно проводить с пользой для себя и для других. "Мы приглашаем самых любопытных и эрудированных слушателей лекций наших проектов "Наука вне себя" и "ОГО" принять участие в качестве спикеров в онлайн-мероприятии и поделиться своими знаниями. А 30 мая мы встретимся в онлайне и послушаем их десятиминутные выступления о самых необычных явлениях нашего мира. Причем обязательно отметим лучшие из них", - пояснила Евгения Почепко.

Подать заявку на участие в качестве спикера может каждый, кто хочет поделиться своими знаниями. Для этого нужно заполнить форму на страницах организаторов в социальных сетях, создать десятиминутную презентацию о самом интересном в науке, культуре, искусстве и о прочих любопытных явлениях на основе своих знаний и опыта. "Приветствуются презентации о каком-то очень конкретном явлении. Например, кто-то может давно интересоваться и изучать вспышки на Солнце или метеоритные дожди. А кто-то находит вдохновение в коллекциях самых редких марок. Кто-то увлекается исторической реконструкцией и знаком с различными научными версиями существования пути "из варяг в греки" и т.д.", - уточнила Евгения Почепко.

Зарегистрироваться в качестве спикера можно до 24 мая. После этого с кандидатами свяжутся организаторы.

Проект "Наука вне себя" - это цикл научных лекций, инициированных общественной организацией "Молодежный образовательный центр "Фиальта", в Витебске проводится общественной организацией "Христианское содружество взрослых и молодых" (УМСА Витебск). Это пространство для получения знаний вне стен школ, университетов, лабораторий или офисов, это интересные темы и доступный язык, дискуссии и неформальное общение с экспертами.

Образовательный проект ОГО инициирован координатором проекта "Наука вне себя" Евгенией Почепко, чтобы просвещать население не только по научным темам, но и гражданско-социальным вопросам. Проект ОГО реализуется УМСА Витебск при поддержке постоянного партнера - Витебской областной научно-технической библиотеки.-0-