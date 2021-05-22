Белорусов призывают помочь в анализе проблем вакцинации против COVID-19

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы могут принять участие в исследовании приверженности вакцинации против COVID-19, пройдя небольшой тест на сайте РУП "Научно-практический центр гигиены", сообщает БЕЛТА.

"Участие в опросе поможет определить оптимальные стратегии для достижения успеха в проведении прививочной кампании против COVID-19, понять и устранить причины низкого уровня использования вакцин отдельными группами населения", - говорится в сообщении на сайте.

Также отмечается, что высокие показатели вакцинации и соблюдение мер в области общественного здравоохранения помогут одержать победу над пандемией COVID-19.

В центре отметили, что обработка и анализ полученных данных будут проведены только в научных целях с соблюдением принципов анонимности и конфиденциальности.-0-