Белорусская академия авиации и Рыбинский авиационный университет подписали договор о сотрудничестве

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 8 июля 2021
Минск Малооблачно +28°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:09 Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу Спорт
16:09 На ЦТ по иностранному языку 100 баллов набрали 88 абитуриентов Общество
16:06 Инновационные решения и качество работ. За что ОАО "Белэнергоремналадка" получила премию правительства Экономика
16:04 Пожар произошел на территории предприятия по ул.Социалистической в Минске Происшествия
16:00 Белстат опубликовал итоговые данные сельскохозяйственного опросника переписи 2019 года Общество
15:57 Милиционеры охраны спасли минчанина, пытавшегося выпрыгнуть из окна общежития Происшествия
15:50 Все путем. Как BIM-технологии помогают проектировщикам менять облик Белорусской железной дороги Экономика
15:49 Орда: важно отрегулировать подходы ценообразования на сельхозпродукцию от производителя до сбыта Общество
15:41 В Беларуси выдан миллионный ключ электронной цифровой подписи Технологии
15:41 Местных зрителей не допустят на мероприятия Олимпиады в столичном регионе Японии Спорт
15:41 Экспорт белорусской сельхозпродукции в январе-мае вырос на 11,3% Экономика
15:37 Кулинарный фестиваль "Мотальскія прысмакі" проведут 7-8 августа Регионы
15:31 В Дагестане из-за непогоды около 50 тыс. человек остались без электричества В мире
15:22 Минчанин на протяжении двух лет поджигал мусорные контейнеры Происшествия
15:18 В Беларуси подвели итоги проекта в области ветроэнергетики Экономика
15:10 Министры энергетики Беларуси и России обсудили сотрудничество на встрече в Москве Экономика
15:03 В Минске на некоторых участках дорог временно не будут работать светофоры Регионы
14:54 Эффект от реализации программы развития Оршанского района есть - Головченко Регионы
14:53 Молодежный студотрядовский трудовой проект "Толочин" стартует 9 июля Общество
14:50 ЦТ по всемирной истории прошло без нарушений Общество
14:45 ФОТОФАКТ: 350 т ягод и 15 млн саженцев земляники садовой выращивает в год предприятие Щучинского района Регионы
14:39 Умер народный артист России Михаил Глуз В мире
14:34 Работники МЧС достали утят из шлюза Слепянской водной системы Происшествия
14:30 ГАИ рекомендовала родителям напомнить детям ПДД Общество
14:28 Могилевчанин украл у родственников около Br65 тыс. и проиграл деньги в казино Происшествия
14:27 Прокуратура Несвижского района восстановила права нанимателя жилья - инвалида II группы Происшествия
14:26 Белорусская академия авиации и Рыбинский авиационный университет подписали договор о сотрудничестве Общество
14:13 Минский моторный завод в первом полугодии увеличил продажи спецтехники на 50% Экономика
14:00 Госстандарт: мощность установок ВИЭ в Беларуси к 2025 году достигнет 630 МВт Экономика
13:56 Дни молодежи на "Славянском базаре в Витебске" пройдут в новом формате Культура
Все новости
Все новости
Общество
08 июля 2021, 14:26

Белорусская академия авиации и Рыбинский авиационный университет подписали договор о сотрудничестве

Фото Белорусской государственной академией авиации
Фото Белорусской государственной академией авиации

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подписание договора о сотрудничестве между Белорусской государственной академией авиации и Рыбинским государственным авиационным техническим университетом им. П.А. Соловьева (Российская Федерация) состоялось 7 июля. Об этом БЕЛТА сообщили в БГАА.

Встреча проходила в онлайн-формате - между двумя городами был организован телемост. В мероприятии участвовали заместитель государственного секретаря - член Постоянного комитета Союзного государства Алексей Кубрин, ректор Белорусской государственной академии авиации Артем Шегидевич, глава города Рыбинска Денис Добряков, ректор РГАТУ им. П.А. Соловьева Валерий Кошкин, проректор по науке и цифровой трансформации Александр Сутягин.

Подписание соглашения о сотрудничестве в рамках научной и образовательной сфер имеет большое значение как для учреждений образования, так и в целом для двух стран. Дальнейшее сотрудничество подразумевает реализацию мероприятий дорожной карты, согласованной двумя сторонами.-0-

Фото Белорусской государственной академией авиации

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
академии вузы Россия сотрудничество
Новости рубрики Общество
Фото из архива На ЦТ по иностранному языку 100 баллов набрали 88 абитуриентов
Фото из архива Белстат опубликовал итоговые данные сельскохозяйственного опросника переписи 2019 года
Орда: важно отрегулировать подходы ценообразования на сельхозпродукцию от производителя до сбыта
Фото из архива Молодежный студотрядовский трудовой проект "Толочин" стартует 9 июля
Фото из архива ЦТ по всемирной истории прошло без нарушений
Фото из архива ГАИ рекомендовала родителям напомнить детям ПДД
Главное
Благодарность Президента объявлена выпускнику факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной Академии полковнику Андрею Расюку Лукашенко: офицерский корпус - опора безопасности государства
Лукашенко назначил Валерия Иванова управляющим делами Президента Беларуси
Эффект от реализации программы развития Оршанского района есть - Головченко
В Минске прошло награждение лауреатов ежегодного конкурса "Человек дела - 2021"
Топ-новости
Лукашенко расставил задачи силовым ведомствам страны
Дзермант: выход Беларуси из "Восточного партнерства" - серьезный имиджевый удар для ЕС
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1035 пациентов с COVID-19, выписаны 1173
Лучшее предложение этого лета! В Minsk World стартуют продажи нового готового дома "Варшава"
В Беларуси подвели итоги проекта в области ветроэнергетики
Дни молодежи на "Славянском базаре в Витебске" пройдут в новом формате
На ЦТ по иностранному языку 100 баллов набрали 88 абитуриентов
Министры энергетики Беларуси и России обсудили сотрудничество на встрече в Москве
Замначальника Генштаба: все руководители на местах и граждане осознают важность территориальной обороны
В Беларуси до конца недели ожидается жаркая погода
Орда: важно отрегулировать подходы ценообразования на сельхозпродукцию от производителя до сбыта
Турчин: в условиях территориальной обороны надо создавать комфортную среду для солдат
ГАИ рекомендовала родителям напомнить детям ПДД
Возможность производить расчеты в китайских юанях появится на БУТБ
Ограничения на посещение лесов введены в 11 районах Беларуси
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Купалье в Александрии - 2021 Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Вступительная кампания - 2021 Славянский базар в Витебске-2021
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.