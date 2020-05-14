Белорусская актриса Елена Дубровская примет участие в проекте "I БРСМ I онлайн"

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная белорусская актриса и телеведущая Елена Дубровская поддержала проект "I БРСМ I онлайн" и 15 мая ответит в прямом эфире в Instagram на вопросы молодежи, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая Центром информационных и социальных технологий ЦК Белорусского республиканского союза молодежи Наталья Столпинская.

"Мы продолжаем в социальных сетях проект "I БРСМ I онлайн". Уже завтра зрителей стрима ждет сюрприз-встреча с популярной белорусской актрисой Еленой Дубровской. Своим талантом и трудом, харизмой, позитивом и искренностью она сумела завоевать сердца тысяч зрителей театра, кино и телевидения. В прямом эфире Елена поделится с ребятами своим путем к успеху, расскажет молодежной онлайн-аудитории о том, как побеждать и не сдаваться, как не раскисать и найти себе занятие по душе в период непростой эпидситуации", - рассказала Наталья Столпинская.

Прямой эфир состоится 15 мая в 15.00 в официальном паблике союза молодежи в Instagram. "Вопросы Елене Дубровской можно задавать уже сегодня через анонимное приложение Google Play - F3 (f3.cool/brsmby)", - добавила завцентром.

Онлайн-проект "I БРСМ I онлайн" стартовал 5 апреля на площадках БРСМ в социальных сетях. За это время состоялись встречи с популярными ведущими и артистами белорусской эстрады, именитыми спортсменами, успешно прошли прямые эфиры, квизы, для активистов организации проводятся модные фотосеты StayAtHome.-0-