Белорусская армия не допустит провокаций против нашего государства - Муравейко

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская армия не допустит провокаций против нашего государства. Такое мнение высказал заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил - начальник главного оперативного управления Генштаба ВС генерал-майор Павел Муравейко в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Прапорщики, сержанты, солдаты, старшины - они все преданны своей Родине. Однозначно понимают стоящие перед ними задачи и готовы выполнять свои задачи по предназначению по защите Беларуси. Поэтому я не рекомендовал бы кому-то шутить сегодня с нашей армией, потому что потенциал, который она имеет, достаточно высок и никаких провокаций против нашего государства мы не допустим", - сказал Павел Муравейко.-0-