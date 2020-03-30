30 марта, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Белорусская авиация подключилась к доставке гуманитарной помощи в связи с пандемией коронавируса, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

В частности, самолет Boeing 747 авиакомпании "Трансавиаэкспорт" доставил гуманитарную помощь из Китая в Сербию: медицинские маски, перчатки, защитную одежду и другие необходимые товары медицинского назначения. "Белорусские пилоты, которые обеспечивали доставку гуманитарного груза, максимально соблюли все необходимые меры безопасности согласно рекомендациям ВОЗ", - отметили в пресс-службе.

В Минтрансе обратили внимание, что в число наиболее пострадавших отраслей экономики в результате глобальной пандемии COVID-19 попала гражданская авиация. "Эта отрасль имеет решающее значение для развития бизнеса и торговли, а также гуманитарного взаимодействия. Департамент по авиации совместно с авиакомпанией "Белавиа" и Министерством иностранных дел принимает все усилия по сохранению воздушного сообщения с Москвой", - сказал директор департамента Артем Сикорский. Продолжается активная работа по возвращению белорусских граждан с территорий иностранных государств.-0-