Белорусская бизнес-леди: все инициативы "беглых" нацелены на развал страны

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все инициативы "беглых" нацелены не на развитие государства, а на развал страны. Такое мнение высказала финансист в международной фармацевтической компании, владелица турфирмы, активная участница автопробегов "За Беларусь!" Ирина Абраменко в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Говоря о действиях оппонентов власти, она отметила, что могут быть разные взгляды на перспективы развития государства. При этом убежавших за рубеж белорусов она назвала не оппозицией, а предателями.

"Оппозиционер - это тот, кто может подсказать какое-то альтернативное видение. Все инициативы предателей, которых мы сейчас массово наблюдаем в Литве, Польше, Украине, просто нацелены на развал страны", - подчеркнула Ирина Абраменко.

Ее мнение поддержала еще одна гостья передачи старший преподаватель кафедры межкультурных коммуникаций Белорусского государственного университета культуры и искусств Валерия Филиппенко. "Оппозиция - это некий другой взгляд, вектор, чем официальный. Он должен быть представлен как программа, причем не как какая-то схема, а подробная программа, с этапами. А предатель - это тот, кто не имея никакой программы, никаких конструктивных предложений, совершает асоциальные действия (призывает к забастовкам, закрытию предприятий) и обещает какое-то призрачное, утопически райское будущее", - считает она.-0-