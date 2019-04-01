1 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусская делегация ознакомилась с южнокорейским опытом клонирования животных, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в Республике Корея.

Эти вопросы рассматривались во время посещения исследовательского института Sooam Biotech, где белорусские представители изучили основные направления передовых биотехнологических исследований доктора Хванг Ву Сока. С белорусской стороны во встречах участвовали Чрезвычайный и Полномочный Посол в Республике Корея Андрей Попков и заместитель генерального директора Научно-практического центра Национальной академии наук по животноводству Александр Будевич.

Они посетили также Национальный институт наук о животных Администрации по развитию сельскохозяйственных территорий. С главой Национального института наук о животных Янг Чанг Помом стороны обменялись информацией о последних исследовательских проектах в сфере биотехнологий, осуществляемых в двух странах, включая производство трансгенных животных. Были обсуждены и перспективы сотрудничества в сфере животноводства и соответствующих технологий.-0-