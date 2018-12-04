Белорусская делегация примет участие в заседании коллегии таможенных служб ТС в Армении

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация таможенных органов Беларуси во главе с председателем Государственного таможенного комитета Юрием Сенько примет участие в заседании объединенной коллегии таможенных служб государств - членов Таможенного союза, которое состоится 6 декабря в Дилижане (Армения), сообщили БЕЛТА в ГТК.

На мероприятии планируется рассмотреть 28 вопросов, затрагивающих различные аспекты таможенного дела, 10 из которых предложила обсудить белорусская сторона. Участники примут согласованные решения, касающиеся в том числе некоторых позиций единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, вопросов декларирования товаров для личного пользования при применении системы двойного коридора, перечня категорий товаров, в отношении которых осуществляется контроль уровня таможенной стоимости, мониторинга базы данных предварительных решений, размещенных на официальном сайте Евразийской экономической комиссии.

Также будут подведены результаты работы за текущий год и утвержден план работы объединенной коллегии таможенных служб государств - членов Таможенного союза на 2019 год.-0-