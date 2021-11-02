Белорусская делегация принимает участие в региональном форуме руководителей НОК в Ташкенте

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Узбекистана начал работу региональный форум руководителей национальных олимпийских комитетов стран СНГ, Балтии и Грузии, сообщили БЕЛТА в НОК Беларуси.

Белорусская делегация во главе с президентом НОК Виктором Лукашенко, а также генеральным секретарем НОК Полиной Головиной приняла участие в пленарном заседании форума, на котором руководители олимпийских комитетов обменялись опытом по вопросам развития олимпийского движения.

В Ташкенте представлены проекты масштабных мероприятий и крупных соревнований, которые уже состоялись, а также будут организованы в ближайшее время в странах - участницах данного форума.

Генеральный секретарь НОК Беларуси Полина Головина в рамках проведенной презентации поделилась с участниками форума опытом работы по организации культурно-спортивного фестиваля "Вытокі. Крок да Алімпу", который прошел в 2021 году в 7 городах Беларуси: в Лиде, Орше, Кобрине, Мозыре, Бобруйске, Солигорске и Минске.

Напомним, что проект состоял из комплекса спортивных, культурных, семейных, художественно-тематических мероприятий, выполняющих основную задачу - создание единого социально-образовательного пространства, а также объединение людей разных интересов и возрастов.

После завершения теоретической части форума официальные делегации посетили штаб-квартиру НОК Узбекистана, где для участников была организована обзорная экскурсия.-0-

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