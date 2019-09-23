Белорусская делегация принимает участие в саммите ООН по климату

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская делегация принимает участие в саммите ООН по мерам в области изменения климата, который открывается сегодня в Нью-Йорке, сообщила на пресс-конференции постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня в Нью-Йорке открывается саммит ООН по мерам в области изменения климата. В саммите принимают участие мировые лидеры, члены правительств, финансовых кругов, представители бизнеса, средства массовой информации. В мероприятии участвует и белорусская делегация", - сказала Иоанна Казана-Вишневецкий.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал проблему изменения климата главным вопросом нашего времени, а его решение - поворотным моментом истории. "Это один из самых важных вопросов, на которые сейчас обращает внимание ООН. В 2015 году было принято Парижское соглашение по климату. Его главная цель - ограничение глобального роста температуры. Для достижения этой цели необходимо сократить выбросы парниковых газов на 45% к 2030 году и обеспечить углеродную нейтральность к 2050-у", - отметила постоянный координатор ООН в Беларуси.

Всемирная метеорологическая организация предполагает, что 2019 год станет одним из пяти самых жарких, а период с 2015-го по 2019-й - самым жарким за всю историю наблюдений. "Эксперты оценивают глобальные экономические потери в результате природных катаклизмов почти в $3 трлн. Геофизические катастрофы, связанные с изменением климата, с 1998 года унесли 1,3 млн жизней. Глобальные финансовые расходы, связанные с климатическими изменениями выросли за последние четыре года на 17%. Связанные с изменением климата угрозы здоровью, жизнедеятельности, продовольственной безопасности, водоснабжению, экономическому росту по прогнозам будут увеличиваться с ростом глобального потепления. Это только начало кризиса, на который мы должны уже сейчас реагировать", - подчеркнула Иоанна Казана-Вишневецкий.

В числе предлагаемых ООН мер - инвестирование в чистую энергетику, модернизация жилых домов и офисов, школ и детских садов с целью повышения энергоэффективности, переход на электротранспорт, расширение использования общественного транспорта.

Иоанна Казана-Вишневецкий отметила, что правительство Беларуси привержено принципам зеленого роста и устойчивого развития, в стране применяются различные экологические решения для сокращения выбросов парниковых газов. ООН и доноры, которые финансируют проекты по предотвращению изменений климата, плодотворно сотрудничают с правительством Беларуси и Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды.-0-