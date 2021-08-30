Белорусская делегация во главе с Семашко посетит Воронеж

30 августа, Воронеж /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Белорусская делегация во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в России Владимиром Семашко 31 августа посетит Воронеж, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе диппредставительства.

"В состав делегации войдут также председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Русый, министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович, представители руководства ОАО "Банк развития Республики Беларусь", белорусские дипломаты", - отметили в пресс-службе.

Предусмотрены переговоры с губернатором Воронежской области Александром Гусевым, на которых планируется обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в области промышленности и производственной кооперации.

Белорусская делегация примет участие в торжественном открытии школы на 520 мест в Семилукском районе Воронежской области. Этот объект - пилотный проект развития сотрудничества в строительной сфере между Беларусью и Воронежской областью по инвестиционно-строительному принципу с привлечением экспортного кредита Банка развития Республики Беларусь. К реализации были привлечены белорусские производители строительных материалов и оборудования: "Могилевлифтмаш", "Гомельстройматериалы", "Керамин". Кроме того, памятный знак торжественно установят на месте строительства школы на 500 мест с детским садом на 220 мест в Семилуках: она также будет возведена с белорусским участием.

Воронежская область - важный торгово-экономический партнер Беларуси среди регионов России. В первом полугодии 2021 года товарооборот Беларуси с Воронежской областью увеличился на 13,2% (составил $158,3 млн), белорусский экспорт увеличился на 7,7% (до $101,9 млн), импорт вырос на 24,5% (до $56,4 млн). Основу белорусского экспорта составили металлоконструкции из черных металлов и иные металлоизделия; части и принадлежности для автомобилей и тракторов; сыры и творог; говядина замороженная; продукты из соевого масла; масло сливочное. Наряду с торговлей товарами активно развиваются и другие направления сотрудничества, в частности строительные услуги.-0-