Белорусская диаспора и посольство Беларуси в Молдове наметили перспективы взаимодействия на 2022 год

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Координационного совета белорусских объединений Молдовы состоялось в Кишиневе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в дипломатической миссии нашей страны.

В мероприятии приняли участие представители посольства Республики Беларусь, руководители белорусских объединений в Молдове, активные представители белорусской диаспоры. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Молдове Анатолий Калинин рассказал о социально-экономическом развитии нашей страны в 2021 году, довел правдивую информацию о развитии ситуации на белорусско-польской границе.

Дипломат отметил положительную динамику белорусско-молдовской торговли. Так, по итогам 10 месяцев товарооборот между двумя странами увеличился на 18% и составил около $200 млн, при этом импорт из Молдовы - $56 млн (в основном винно-коньячная продукция).

Посол акцентировал внимание на необходимости активизировать работу белорусской диаспоры в Молдове путем проведения совместных культурных и социально важных мероприятий. В ходе заседания были утверждены изменения в положение о Координационном совете белорусских общин Молдовы и подписан совместный план работы диаспоры с посольством на 2022 год.

Руководители белорусских объединений в Молдове кратко проинформировали о проделанной в 2020-2021 годах работе, имеющихся сложностях в реализации совместных проектов в условиях жестких эпидемиологических ограничений, а также о намеченных планах. Председателем Координационного совета на очередной двухлетний период была избрана Анна Бабин, являющаяся руководителем Белорусского культурного центра в Молдове. Анна Бабин рассказала об участии 18-20 ноября в заседании Консультативного совета по делам белорусов зарубежья в Минске и планах по расширению деятельности белорусских объединений Молдовы.

По итогам мероприятия Анатолий Калинин отметил наиболее активных представителей белорусской диаспоры.-0-