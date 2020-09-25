Белорусская диаспора в Украине: больно смотреть на происходящее в Беларуси

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Больно смотреть на происходящее в Беларуси, заявила корреспонденту БЕЛТА председатель Черниговской общественной организации "Белорусское национально-культурное общество "Сябры" Галина Ворожбит.

"Я родилась в Беларуси, там живет моя мама, родня. Мне и всей белорусской диаспоре больно видеть, что сейчас происходит в Беларуси. Мы на Украине уже такое пережили. И чего добились? Цены и коммунальные платежи высокие, медицина платная, лекарства очень дорогие. Я, допустим, занимаюсь огородничеством, выращиваю поросят для своей семьи. Так на плаву и держимся. Нам есть с чем сравнивать, и мы хотим, чтобы в Беларуси не было этих митингов", - сказала Галина Ворожбит.

По ее словам, Беларуси за годы независимости удалось добиться многого. "И это все заслуга Президента и правительства. А люди не ценят этого, потому что не были в таких условиях, как мы на Украине. Молодежи хочется легкой жизни. Но я скажу так: надо зарабатывать деньги в той стране, где ты живешь. Хоть мне 62 года, я каждый год приезжаю в Беларусь. Мне хочется сказать своим землякам: перестаньте выходить на митинги, цените то, что вам дано Богом. Потому что если вы сейчас упустите момент, то потом не наверстаете", - добавила председатель общества "Сябры".-0