Белорусская экспозиция будет представлена на турвыставке Balttour-2020 в Риге

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская экспозиция будет представлена на крупнейшей в странах Балтии выставке в сфере туристической индустрии Balttour-2020, которая пройдет с 31 января по 2 февраля в Риге (Латвия), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национального центра маркетинга.

Туристический потенциал Беларуси впервые был продемонстрирован на Balttour в формате коллективного стенда в прошлом году. Организатором белорусской экспозиции выступает Национальный центр маркетинга Министерства иностранных дел Беларуси при поддержке посольства Беларуси в Латвии.

Белорусский стенд будет представлен санаторными и оздоровительными учреждениями Беларуси, медицинскими интернет-ресурсами. Впервые в коллективной экспозиции примут участие управляющая компания холдинга "Гостиничный холдинг Управления делами Президента Республики Беларусь" и замковый комплекс "Мир".

В туристической выставке Balttour-2020 примут участие 860 компаний из более чем 40 стран. Ожидается более 30 тыс. посетителей из России, Латвии, Литвы, Эстонии, Скандинавии, других стран Европы. Balttour предоставит возможность ознакомиться с туристическим потенциалом более чем 200 стран, приобрести туры.

Тематические разделы выставки включают санаторный и оздоровительный туризм, деловой туризм, агротуризм, тематические парки, музеи, горнолыжные курорты, туристические порталы и СМИ, транспортные услуги, страхование и др.

Новейшие цифровые разработки в области туризма традиционно будут анонсироваться на масштабном бизнес-форуме во время Balttour.-0-