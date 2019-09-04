Белорусская экспозиция будет представлена на выставке медицинских инноваций в Азербайджане

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единый коллективный стенд под брендом Belarus будет представлен на международной выставке медицинских инноваций Medinex, которая пройдет в Баку (Азербайджан) с 6 по 7 ноября, сообщили БЕЛТА в Национальном центре маркетинга Министерства иностранных дел Беларуси.
"За последние годы увеличился объем поставок белорусских лекарственных препаратов на азербайджанский рынок. Высокий интерес к медицинским услугам, оказываемым в Беларуси, отмечен в области онкологии, хирургии, кардиологии, трансплантологии, гинекологии и экстракорпорального оплодотворения, пластической хирургии. Согласно статистическим данным, в 2018 году белорусские учреждения здравоохранения оказали гражданам Азербайджана услуги на сумму более Br2,5 млн", - рассказали в центре.
Выставка Medinex направлена на демонстрацию достижений в различных сферах медицины. Основные тематические разделы выставки - медицинская техника, лабораторное и фармацевтическое оборудование, лекарственные препараты, медицинские услуги, информационные технологии в медицине. Ключевым сектором выставки станет зона инноваций, где будут представлены новейшие достижения медицинской индустрии. Свою продукцию и услуги представят экспоненты из Беларуси, Азербайджана, Австрии, Германии, Италии, России, Украины и других стран. Организатором белорусской экспозиции выступает Национальный центр маркетинга МИД при поддержке посольства Беларуси в Азербайджане.
Во время выставки планируется проведение форума медицинских инноваций Medinex, программа которого включает научную конференцию, мастер-классы. Для участников коллективной экспозиции запланировано посещение профильных клиник Баку.-0-