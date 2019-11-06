Белорусская экспозиция начала работу на международной выставке Medinex в Баку

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспозиция под брендом Belarus начала работать сегодня на международной выставке медицинских инноваций Medinex в Баку (Азербайджан), сообщили БЕЛТА в Национальном центре маркетинга МИД Беларуси.

Свои достижения в области медицинских инноваций на выставке представляют РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова, Городской клинический роддом №2 Минска, медцентр "ЛОДЭ" и др. В частности, Белорусская медицинская академия последипломного образования расскажет о возможностях обучения в докторантуре, аспирантуре и клинической ординатуре для иностранных граждан. Также будет представлен государственный информационный портал медицинских услуг "Клиники Беларуси".

"У посетителей белорусской экспозиции будет возможность ознакомиться с такими высокотехнологичными услугами отечественной медицины, как молекулярно-генетическая диагностика, позитронно-эмиссионная томография, стереотаксическая радиохирургия, вспомогательные репродуктивные технологии (ЭКО и др.), а также с современным диагностическим оборудованием экспертного класса, - отметили в центре. - По итогам работы белорусской экспозиции планируется подписание ряда договоров о сотрудничестве, программ совместных действий с зарубежными медицинскими учреждениями".-0-