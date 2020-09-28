"Белорусская энциклопедия" в новом издании знакомит школьников с востребованными профессиями

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Издательство "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки" выпустило книгу для школьников "Детям о профессиях", сообщили БЕЛТА на предприятии.

"Выбор профессии - одно из важнейших решений, которые человек принимает в жизни. Каждый хочет, чтобы работа соответствовала его интересам и возможностям. Сегодня в мире насчитывается свыше 10 тыс. специальностей. Как не запутаться в таком разнообразии и сделать правильный выбор? В этом поможет разобраться книга "Детям о профессиях", - отметили в издательстве.

Издание вышло в серии "Большая энциклопедия маленького профессора". Младшие школьники смогут познакомиться с 42 профессиями, которые в книге объединены в группы по общепринятой классификации: "Человек - человек", "Человек - техника", "Человек - природа", "Человек - художественный образ", "Человек - знаковые системы". Юный читатель узнает, чем занимается специалист, что использует в работе, какими качествами должен обладать. В издании приводятся плюсы и минусы профессий, необычные и интересные факты о них, упоминаются смежные специальности.

Как отметили в издательстве, главная цель книги - сформировать общее понятие о современном мире профессий, помочь ребенку выбрать сферу, где он может быть успешен в будущем. Книга "Детям о профессиях" будет полезна для самостоятельного изучения и чтения в семье, а также для воспитательной работы на уроках и вне их.

Кроме того, в серии "Большая энциклопедия маленького профессора" вышла книга "Архитектурные достопримечательности Беларуси". На примере наиболее известных архитектурных памятников Беларуси юный читатель может узнать об основах архитектуры, основных терминах и понятиях, занимательных исторических фактах.-0-