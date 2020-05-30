"Белорусская энциклопедия" выпустила книгу о дикорастущих ядовитых растениях

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Издательство "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки" выпустило книгу "Опасные соседи. Дикорастущие ядовитые растения Беларуси", сообщили БЕЛТА в издательстве.

Автор книги - научный сотрудник Института экспериментальной ботаники имени В.Ф.Купревича НАН Беларуси Владимир Лебедько. Издание объемом 72 страницы вышло в серии "Белорусская детская энциклопедия".

"Мир растений уникален и неповторим. Он поражает и удивляет своей красотой и изяществом. Однако за этим может таиться опасность. Фитотоксины (яды биологического происхождения) - довольно сильное оружие, которым в совершенстве владеют некоторые растительные организмы. Материалы книги помогут не только лучше ориентироваться в мире растений, но и могут быть использованы на уроках биологии, при подготовке докладов и сообщений", - рассказали в издательстве.

В книге рассказывается о 12 наиболее опасных ядовитых растениях, которые произрастают по соседству с нами на дачных участках, у дорог, водоемов, в лесах. Как распознать ядовитое растение, как уберечь себя от отравления, какие меры предпринять, если нечаянно отравились - все это и многое другое можно узнать, внимательно изучив "Опасных соседей".-0-