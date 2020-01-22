Белорусская фан-зона будет работать на острове Хоккайдо во время Игр-2020

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Достигнута договоренность об организации белорусской фан-зоны на острове Хоккайдо на время летних Олимпийских игр 2020 года в Токио. Это уже как минимум четвертая локация, где можно будет наблюдать за выступлениями белорусских спортсменов и одновременно знакомиться с культурой, традициями страны, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Японии.

Договоренность об организации еще одной фан-зоны была достигнута на встрече посла Беларуси в Японии Руслана Есина с мэром города Ноборибэцу Харуичи Огасаварой. На острове Хоккайдо, где планируется разместить эту площадку, будут проходить олимпийские соревнования по марафону и спортивной ходьбе.

"Помимо трансляции участия белорусских спортсменов в соревнованиях будет работать тематическая фотовыставка о Беларуси, значимых двусторонних событиях, истории и достижениях отечественных олимпийцев, подготовленная Белорусским телеграфным агентством совместно с посольством Беларуси в Японии. Площадку фан-зоны планируется также использовать для презентации продукции белорусских предприятий-экспортеров, дегустации национальных блюд и напитков", - отметили в дипмиссии.

Как сообщалось, ранее посольство достигло договоренности о создании белорусских фан-зон в городах Тачикава, Сироиси, а также в Токио - в ресторане белорусской кухни "Минск".

К главным спортивным стартам 2020 года готовятся 278 белорусских атлетов по 28 видам спорта. Отбор на Игры в некоторых дисциплинах завершится в июне. Олимпиада в японской столице пройдет с 24 июля по 9 августа. Планируется разыграть 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.-0-