Белорусская инспекция речного судоходства в 2021 году провела 1,6 тыс. мониторингов по безопасности

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская инспекция речного судоходства в 2021 году провела более 1,6 тыс. мониторингов по безопасности, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

Проводилась оценка судов, мостов, гидроузлов, надводных и подводных переходов, паромов, причалов и других объектов на предмет их соответствия требованиям законодательства в области безопасности судоходства.

Также проведено 390 консультаций по безопасности судоходства и более 150 учебных тревог на судах.

В настоящее время БИРС поднадзорны 795 судов и 2100 км судоходных путей.

Для профилактики инцидентов и аварий на водном транспорте в навигацию-2022 намечены дополнительные мероприятия по проверке судов, где особое внимание будет уделяться судам специального назначения.-0-