Белорусская интегрированная сервисно-расчетная система должна заработать не позже 2021 года - Крутой

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская интегрированная сервисно-расчетная система (БИСРС), которая позволит перейти на ID-карты, должна заработать не позже 2021 года, заявил сегодня первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой на заседании итоговой коллегии Министерства связи и информатизации, передает корреспондент БЕЛТА.

"БИСРС - это задача №1. Мы должны всеми возможными усилиями с 1 января следующего года запустить эту систему. Переносить сроки невозможно, вопрос на особом контроле Президента", - подчеркнул Дмитрий Крутой.

По его словам, в ближайшее время нужно расширить узкие места, чтобы обеспечить запуск БИСРС. "Решить методологические, технические, нормативные вопросы нужно до 1 мая, максимум - до 1 июня, чтобы у нас осталось полгода на обкатку этой системы", - сказал первый вице-премьер.

Министр связи и информатизации Константин Шульган пояснил, что работы по вводу в промышленную эксплуатацию БИСРС должны быть завершены к 1 декабря 2020 года. "В результате в Беларуси будет введена новая система удостоверения личности с использованием биометрических документов, которая будет пропуском в электронный мир для взаимодействия с сервисами государства", - отметил Константин Шульган.

Как сообщалось, в Беларуси обычные паспорта заменят ID-картами и биометрическими паспортами. При этом новый биометрический паспорт будет документом для выезда за границу.-0-