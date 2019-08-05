Белорусская команда на WorldSkills в Казани выступит по 33 компетенциям

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская команда на 45-м международном чемпионате WorldSkills, который пройдет 22-27 августа в Казани (Россия), выступит по 33 компетенциям, сообщил журналистам начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович в пресс-центре БЕЛТА.

Участники продемонстрируют свои компетенции в таких направлениях, как технологии строительства, производственные и инженерные технологии, информационные и коммуникационные технологии, транспорт и логистика, социальные и персональные услуги, творческие профессии и мода, а также по трем новым компетенциям в направлении Future Skills. Общий состав команды, включая участников, экспертов, переводчиков, официальных лиц, - 83 человека.

Как сообщил ректор Республиканского института профессионального образования Валерий Голубовский, белорусская сборная была отобрана по результатам III Республиканского конкурса профессионального мастерства WorldSkills Belarus 2018. В течение года конкурсанты совместно с экспертами готовились к мировому первенству, проходили интенсивное обучение и стажировки, в том числе в зарубежных странах.

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