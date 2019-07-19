Белорусская команда по танковому биатлону поиграла в World of Tanks

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская команда по танковому биатлону посетила офис Wargaming в преддверии международных состязаний по танковому биатлону, которые пройдут с 3 по 17 августа на подмосковном военном полигоне Алабино, сообщили БЕЛТА в минском офисе компании.

Члены белорусской команды попробовали свои силы в режиме "Линия фронта" World of Tanks. Для этого их пригласили в лабораторию исследований игрового опыта Wargaming, где с использованием профессиональной аппаратуры, специальных тестов и наблюдений за действиями получают объективную обратную связь от игроков о различных нововведениях в игре. В этот раз своими впечатлениями о проведенных боях поделились профессиональные танкисты.

"Было очень интересно принять участие в подобных исследованиях. Нас приятно удивило, что над игрой работает такое количество человек и проводится серьезная работа, - отметил капитан белорусской команды Сергей Михно. - Во время тестирования режима "Линия фронта" мы были в одном взводе и старались держаться ближе друг к другу, играть одной командой. По командному духу World of Tanks - это как соревнования на настоящих танках, только в домашних тапочках".

Также члены команды рассказали о том, как проходила их подготовка к соревнованиям. "Этап подготовки у нас начался 13 мая и на данный момент уже завершился. За это время наши ребята показали свои навыки на очень хорошем уровне. Мы анализировали свой и чужой опыт прошлых лет и учились на нем. Теперь команда полностью готова и, как всегда, настроена только на победу", - рассказал капитан сборной.

Команда из Беларуси будет соревноваться с другими участниками "Танкового биатлона - 2019" на танках Т-72Б3, которые уже в скором времени отправятся на полигон Алабино.

Соревнования по танковому биатлону пройдут в рамках Армейских международных игр.

Танковый биатлон - это прикладные соревнования между экипажами в искусстве вождения танка и точности стрельбы из основного и дополнительного оружия. Первый танковый биатлон состоялся в 2014 году. В этом году в состязаниях будут участвовать команды из 23 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Впервые в роли наблюдателей выступят представители США, Франции и Турции.-0-