Белорусская команда прошла курс по спортивному вождению перед конкурсом "Дорожный патруль" АрМИ

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военнослужащие военных автомобильных инспекций военных комендатур прошли курс по контраварийному и спортивному вождению на базе Республиканского спортивно-технического комплекса ДОСААФ. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Продолжается активная подготовка к конкурсу "Дорожный патруль" Армейских международных игр. "Для военнослужащих, которые представят нашу страну в конкурсе "Дорожный патруль", мы подготовили специальный курс обучения. Обсуждали элементы вождения, которые применяют спортсмены в автомобильных гонках, и отрабатывали их на практике. Обучение проводили опытные тренеры, которые на протяжении многих лет готовят профессиональных спортсменов к автомобильным гонкам. Занятия проходили в том числе на скоростной гоночной трассе", - рассказал тренер по контраварийному и спортивному вождению Дмитрий Бруцкий.

Конкурс "Дорожный патруль" в этом году впервые пройдет в Катаре. В команде - шесть человек.-0-