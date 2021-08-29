29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская команда топографов заняла второе место в конкурсе "Меридиан" на АрМИ-2021, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

В подмосковном Алабино прошло торжественное закрытие конкурса "Меридиан". Белорусские топографы в упорной борьбе завоевали второе место. Команда России взяла золото, а бронзу разделили военнослужащие из Вьетнама и Китая.

Начальник Топографической службы Вооруженных сил России генерал-майор Александр Зализнюк под звуки военного оркестра вручил призерам конкурса заслуженные медали и сертификаты.

"Уже завтра утром наши военнослужащие вернутся на Родину. Страна вами гордится", - говорится в сообщении Минобороны.-0-

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