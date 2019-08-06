Белорусская команда заняла второе место на международном турнире по шахматам среди осужденных

6 августа, Бобруйск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская команда заняла второе место на международном интернет-турнире по шахматам среди осужденных. Выиграла чемпионат российская команда, третье место завоевала Италия, передает корреспондент БЕЛТА.

Международный интернет-турнир по шахматам между осужденными, отбывающими наказание в исправительных учреждениях Беларуси, России, Армении, и осужденными, содержащимися в пенитенциарных учреждениях Великобритании, США, Бразилии и Италии, проходил 5-6 августа. В состязании от белорусской стороны участвовала команда из четырех игроков - осужденных, которые отбывают наказание в исправительной колонии №2 Бобруйска. Турнир проходил посредством веб-конференции. Беларусь в данных соревнованиях участвовала впервые.

Как отметил заместитель начальника Департамента исполнения наказаний Владислав Мандрик, в ИК-2 развиты различные виды спорта. Есть воркаут, осужденные играют в хоккей и футбол. Когда же появилась возможность участвовать в турнире, то все исправительные учреждения выразили желание участвовать. "Но мы сделали ставку на это учреждение. И ребята, которые выступали сегодня, нас не подвели, - сказал он. - Теперь мы в рамках международного сотрудничества уже будем готовы предлагать свои возможности по участию в различных турнирах".

Владислав Мандрик подчеркнул, что соревнования проводились во взаимодействии с Белорусской федерацией шахмат. "Надеемся на их поддержку, в том числе на организационно-техническую. И проговаривали уже возможность проведения между учреждениями олимпиад по шахматам, мастер-классов среди осужденных с участием приглашенных специалистов из федерации, - сообщил он. - Очень много идей. Пройдет пару дней, оформим протокол и будем в практическую плоскость переводить наше сотрудничество".

Замначальника Департамента исполнения наказаний заметил, что одна из основных задач подобных соревнований - расширить возможности осужденных по вовлечению в полезную активность. "Чтобы люди больше верили в свои возможности и на основании этого готовили себя к освобождению", - подчеркнул он.

Предложение принять участие в международном турнире по шахматам среди осужденных к лишению свободы поступило от Федеральной службы исполнения наказаний России. Организатором соревнований является Департамент исправительных учреждений округа Кук в Чикаго.-0-