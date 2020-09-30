Белорусская команда завоевала бронзовые медали на математической олимпиаде в Санкт-Петербурге

30 сентября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Команда учащихся Беларуси с 19 по 28 сентября приняла участие в 61-й Международной математической олимпиаде в Санкт-Петербург. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре Министерства образования.

Олимпиада проходила с использованием дистанционных (информационно-коммуникационных) технологий взаимодействия. Участники выполняли задания 21-22 сентября, находясь в своих странах.

Международная математическая олимпиада - это чемпионат мира по математике среди школьников старших классов. На соревновании каждую страну представляет команда, состоящая не более чем из шести участников и двух руководителей. Участникам предлагается решить 6 задач (по три задачи в день в течение двух дней подряд), каждая из которых оценивается в 7 баллов, максимальное количество баллов за все задания - 42. Задачи выбираются из разных областей школьной математики, главным образом, из геометрии, теории чисел, алгебры и комбинаторики.

Первая Международная математическая олимпиада прошла в 1959 году в Румынии с участием семи стран. В этом году в олимпиаде приняли участие команды из 105 стран мира, в общей сложности - 616 участников. Беларусь представляли победители заключительного этапа республиканской олимпиады по учебному предмету "Математика" в 2019/2020 учебном году.

По результатам участия в олимпиаде каждый участник белорусской команды завоевал бронзовую медаль: Алексей Бруек (выпускник гимназии №51 Гомеля), Владислав Кощенко (выпускник гимназии №1 города Барановичи), Константин Сегодник (выпускник гимназии №8 Витебска), Никита Хомич (выпускник Лицея БГУ), Полина Черникова и Никита Шавнев (выпускники гимназии №41 Минска имени Серебряного В.Х.).-0-