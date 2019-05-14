14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская марка претендует на звание лучшей в Европе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе РУП "Белпочта".

Ассоциация государственных почтовых операторов Европы (PostEurop) с 9 мая по 9 сентября проводит конкурс на лучшую почтовую марку, выпущенную по программе "Европа". Тема 2019 года - "Национальные птицы".

На конкурсе представлена и почтовая марка, выпущенная Министерством связи и информатизации Беларуси, с изображением аистов.

Для участия необходимо зайти на сайт www.posteurop.org/europa 2019 и проголосовать за понравившуюся марку.-0-