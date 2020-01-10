Белорусская мебель будет представлена на выставке в Кельне

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучшие образцы современной белорусской мебели и древесных плитных материалов для ее производства будут представлены на консолидированном белорусском стенде на крупнейшей в Европе международной мебельной выставке IMM Сologne 2020, которая пройдет с 13 по 19 января в Кельне (Германия). Об этом БЕЛТА сообщила пресс-секретарь концерна "Беллесбумпром" Ружена Новицкая.

Среди экспонентов ОАО "Ивацевичдрев", ЗАО "Молодечномебель", ОАО "Слониммебель", ОАО "Гомельская мебельная фабрика "Прогресс", ОАО "Гомельдрев", филиал "Ельская мебельная фабрика ОАО "Мозырский ДОК".

На стилизованном белорусском стенде в интерьерах будет представлена мебель, выполненная из различных материалов и по разным технологиям: от мебели из древесно-стружечных и древесноволокнистых плит до мебели из массива ценных древесных пород.

Помимо непосредственно мебели и материалов для ее производства предприятия презентуют и свои технические возможности по исполнению заказов на изготовление мебели по заданным параметрам. "Сегодня уже многие белорусские предприятия производят мебель по эскизам европейских заказчиков, таких как IKEA, JYSK, ОТТО, XXXLutz и других. Этот опыт динамично развивается и служит хорошим инструментом для наращивания экспортного потенциала местных производителей", - отметила представитель концерна.

Участие белорусских мебельных предприятий в кельнской выставке - целевой проект. "Прошлогодний опыт, когда предприятия впервые выставились на большом едином стенде под маркой Made in Belarus, показал, что позиционирование единого бренда белорусской мебели имеет гораздо больший эффект, нежели продвижение отдельных марок или производителей. Поэтому принято решение регулярно участвовать в крупнейших международных выставках с единым белорусским стендом", - добавила Ружена Новицкая.

В дни выставки состоятся встречи с потенциальными партнерами, планируется подписание ряда соглашений и контрактов.

Выставка IMM Сologne - значимый форум на европейском рынке, ее посещают представители компаний из 50 стран, участие ориентировано не только на немецкий рынок, а в целом на расширение рынков сбыта. Европейский рынок предприятиями концерна рассматривается как один из самых интересных и перспективных. Предприятия, которые активно участвуют в выставках, имеют реальный эффект в росте отгрузок продукции. Например, ОАО "Ивацевичдрев" за январь-ноябрь 2019 года нарастило экспорт в ЕС более чем в 10 раз, ЗАО "Молодечномебель" и ОАО "Гомельдрев" - более чем в 2 раза, ОАО "Слониммебель" - в 1,4 раза, ОАО "Мозырский ДОК" - почти в 1,3 раза. Ряд предприятий исполняют заказы крупнейших европейских торговых сетей и планомерно наращивают объемы этих заказов.

IMM Сologne ежегодно принимает более 1300 экспонентов со всего мира на площади 280 000 кв.м. Участие белорусских предприятий в этом масштабном форуме проходит под эгидой концерна "Беллесбумпром" и Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности. В качестве выставочного оператора выступает УП "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.-0-