Белорусская милиция проведет акцию в поддержку врачей

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По инициативе сотрудников милиции и офицерских собраний органов внутренних дел и внутренних войск пройдет благотворительная акция "Милиция врачам", сообщили БЕЛТА в МВД.

К акции, которая стартует 15 апреля, присоединятся все подразделения ведомства страны. Собранные средства будут направлены на покупку средств защиты для учреждений здравоохранения в регионах.

В МВД отметили, что сегодня ценен любой вклад в общее дело, и призвали поддерживать медиков, которые сейчас на передовой.-0-