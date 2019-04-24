Белорусская молодежь будет работать летом в Молдове на уборке черешни, персиков и винограда

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская молодежь будет работать этим летом в Молдове на уборке черешни, персиков и винограда, сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь Центрального комитета ОО "БРСМ" Олег Дикун.

Такие договоренности достигнуты по итогам посещения Молдовы молодежной делегацией под эгидой БРСМ. Визит состоялся по приглашению посла Беларуси в Молдове Сергея Чичука. "Союз молодежи уже имеет подобный опыт. В прошлом году впервые за историю суверенной Беларуси возобновилось сотрудничество с Молдовой в студотрядовском движении. Наши ребята работали в Гагаузии на юге Молдовы в колхозе "Победа" села Копчак. Их работа получила высокую оценку, поэтому в этом году молдавская сторона примет наш студотряд в составе 40 человек. Он будет задействован на уборке черешни, персиков и винограда", - рассказал Олег Дикун.

По его словам, ребята будут не только трудиться: для них будет организована обширная культурная программа, которая позволит познакомиться с историко-культурными достопримечательностями страны. "Кроме того, прорабатывается вопрос о направлении белорусских педагогических студенческих отрядов в лагеря Молдовы. Состоялась встреча с представителями молодежных организаций Молдовы. В результате было принято решение организовать в октябре на территории Молдовы молдавско-белорусский молодежный форум. На его на полях будут обсуждены вопросы молодежного предпринимательства, создания совместных трудовых проектов и важность студотрядовского движения в развитии молодежного культурного диалога", - отметил второй секретарь ЦК БРСМ.

Олег Дикун подчеркнул, что деятельность студотрядов за рубежом не только возможность для молодежи заработать, а прежде всего культурный диалог между молодежью разных стран: "В результате таких обменов ребята получают возможность больше узнать о культуре другой страны и рассказать о событиях, которые происходят в Беларуси".-0-