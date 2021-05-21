Белорусская молодежь готова приложить усилия для развития села - мнение

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская молодежь готова приложить свои усилия для развития села. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал второй секретарь Центрального комитета БРСМ, руководитель белорусской молодежной делегации на финале Международной интеллектуальной бизнес-игры "Начинающий фермер" Александр Прохоров.

Финал международного интеллектуального проекта завершился 20 мая в Подмосковье. В нем наряду с командами из Армении, Азербайджана, Германии, Казахстана, Кыргызстана, России принимали участие десять молодежных белорусских команд, семь из которых одержали победы в своих категориях.

"Несмотря на пандемию и ограничения, которые действуют в мире, молодежный аграрный форум дружбы состоялся и собрал серьезное представительство. Начинающие аграрии приняли участие в насыщенной программе. Это были актуальные тренинги, мастер-классы, экскурсии и центральное событие - международный финал. Конечно же, хочется отметить командную игру наших белорусов во время защиты проектов, их профессиональную работу, где каждый представитель авторского коллектива подставил свое надежное плечо для всех членов своей команды. Безусловно, участие в игре ребят из разных стран положило начало потенциальному партнерству и поддержке возможного будущего бизнеса друг друга", - рассказал Александр Прохоров.

По его словам, наши ребята шли к победе с первого дня участия в проекте. "Позади многочисленные отборочные туры и тренинги. Занимаясь подготовкой к финальной защите, белорусы учли в своих разработках особенность страны, они изучили программы поддержки их бизнесов в Беларуси. Защищая проекты, ребята проявили в том числе и свою гражданскую позицию: как планируют трудиться на благо страны, зарабатывать деньги и платить налоги. Ведь когда мы говорим о бизнесе, многие подразумевают только получение прибыли. Белорусы отметили в проектах прежде всего социальную ответственность. Для них одинаково важны и создание новых производств, и новых рабочих мест, и продовольственная безопасность Беларуси, и выращивание экологически чистой продукции. Приятно отметить, что белорусская молодежь в целом заинтересована в развитии сельской местности нашей страны. Все финалисты серьезно намерены реализовать свой проект до конца", - дополнил руководитель делегации.

Форум стал уникальной площадкой, которая предоставила возможность молодежи из разных стран в ходе открытой и живой дискуссии обменяться своими оценками и мнениями по вопросам развития села, аграрной сферы в целом, поддержки молодых и начинающих фермеров.

"Во время форума мы представили коллегам из других стран опыт развития сельскохозяйственной отрасли в нашей стране. Рассказали об агрогородках с социально развитой инфраструктурой, целевых проектах для сельской молодежи, которые реализуются БРСМ. С партнерами нашего союза из Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и России мы приняли решение о том, что они приедут в этом году на финал "Властелина села", чтобы далее продвигать наш белорусский бренд на международный уровень. Кроме того, мы презентовали работу белорусских студенческих сельскохозяйственных отрядов, а также обсудили возможность обменов студотрядами", - резюмировал второй секретарь ЦК БРСМ.

В Беларуси организатором бизнес-проекта "Начинающий фермер" в партнерстве с Российским союзом сельской молодежи (РССМ) выступил БРСМ при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Интеллектуальная бизнес-игра объединила школьников, проживающих на селе, студентов учреждений образования сельхозпрофиля, молодых специалистов аграрного сектора, а также предпринимателей сферы АПК. Проект способствует развитию у сельской молодежи навыков бизнес-планирования, выработке управленческих решений и умению работать в команде. Организатор международного финала - РССМ.-0-