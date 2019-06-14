Белорусская молодежь пригласила сверстников более чем из 20 стран посетить Минск во время Европейских игр

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская молодежь пригласила сверстников более чем из 20 стран посетить Минск во время II Европейских игр, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК БРСМ Юлия Зинкевич.

С 4 по 9 июня в Ставрополе (Россия) прошел III Международный фестиваль "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС". В нем приняла участие молодежь в возрасте от 18 до 35 лет - около 2,5 тыс. юношей и девушек из 23 стран. Белорусскую делегацию представляли активисты БРСМ, победители и лауреаты республиканских и международных проектов.

"Белорусская делегация была одной из самых ярких и многочисленных. Нам предоставилась уникальная возможность презентовать БРСМ и главные направления организации: гражданско-патриотическое, волонтерско-добровольческое, трудовую занятость. Важной составляющей стал обмен опытом по выявлению, обучению и работе молодежных лидеров. Этому был посвящен целый блок панельной дискуссии. Наши ребята презентовали творчество на самых больших сценических площадках фестиваля с участием огромного количества зрителей из разных стран. Были созданы условия для общения, что позволило молодежи представить нашу гостеприимную страну и пригласить сверстников на мультиспортивное событие в Минск", - рассказала Юлия Зинкевич.

По ее словам, в преддверии Игр обмен волонтерскими практиками позволил познакомиться с новыми формами работы добровольческого движения стран ШОС и БРИКС. "Весьма полезным стало участие в нетворкинг-сессии по неформальному образованию. Участники движения "Доброе сердце" познакомились с новыми методиками развития социальных компетенций молодежи. Но самым главным нашим направлением является воспитание гражданина-патриота. Поэтому одной из составляющих участия белорусской делегации в фестивале стала презентация патриотического проекта "Беларусь помнит!", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

Юлия Зинкевич подчеркнула, что фестиваль "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС" стал площадкой для реализации творческих инициатив молодежи. Студентка Могилевского государственного музыкального колледжа им.Н.А.Римского-Корсакова Александра Романовская стала победительницей международного конкурса "Универвидение". Девушка исполнила песню на белорусском языке и стала лучшей среди 11 участников из девяти стран.

"Витебские студенты Мария Соловьева и Владислав Егоров стали лауреатами международного творческого проекта "Арт-Холл", в отборочном этапе которого приняли участие более полутысячи талантливых студентов из разных стран. К слову, Маша является обладательницей короны и титулов "Королева Весна Беларуси - 2018", а также "Первая Вице-Королева Весна" и "Мисс-Творчество" Международного межвузовского конкурса грации и артистического мастерства "Королева Весна - 2018", - подчеркнула Юлия Зинкевич.

Одним из самых ожидаемых событий "Студенческой весны" стал финал XXVIII Международного конкурса красоты и таланта "Королева Студенчества - 2019", учредителями которого выступили Российский союз молодежи, Белорусский республиканский союз молодежи и правительство Ставропольского края. На корону и титул "Королева студенчества" претендовали 16 участниц из 12 стран. Беларусь на конкурсе представили Татьяна Щербач из Гродненского государственного университета им.Я.Купалы, Елизавета Абрамкина из Белорусского государственного экономического университета и Евгения Кудлач из Белорусского государственного педагогического университета им.М.Танка. В итоге титула "Вице-королева студенчества - 2019" удостоена белорусская студентка Татьяна Щербач.-0-