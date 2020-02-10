Белорусская молодежь примет участие в бизнес-проекте "Начинающий фермер"

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи планирует уделять больше внимания работе с молодежью села и запустит в 2020 году новый республиканский проект - бизнес-игру "Начинающий фермер", сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета БРСМ Юлия Зинкевич.

"Интеллектуальная бизнес-игра объединит школьников, проживающих на селе, студентов учреждений образования сельхозпрофиля, молодых специалистов аграрного сектора, а также предпринимателей сферы АПК. Она будет способствовать развитию у сельской молодежи навыков бизнес-планирования, выработке управленческих решений и умению работать в команде", - рассказала Юлия Зинкевич.

Игра была предложена Российским союзом сельской молодежи (РССМ) на полях Международного конгресса сельской молодежи. Мероприятие проходило с 6 по 9 февраля в Казани (Татарстан) и стало уникальной коммуникационной площадкой, которая позволила презентовать на международной арене практики работы БРСМ с молодежью агропромышленного комплекса.

"БРСМ и РССМ подписали соглашение о сотрудничестве еще в 2018 году. Все это время мы взаимодействовали, изучали проекты наших организаций для сельской молодежи, оказывали друг другу методическую помощь. Во время конгресса мы с коллегами фактически обменялись проектами. В этом году апробируем бизнес-игру "Начинающий фермер" на областном уровне, планируем провести и республиканский финал. Участие в интеллектуальных состязаниях предоставит нашим сельским ребятам возможность презентовать свои проекты, мы будем продвигать самые перспективные", - отметила Юлия Зинкевич.

Российский союз сельской молодежи заинтересовался также семейным сельскохозяйственным проектом "Властелин села" и планирует в 2020 году впервые провести его в России.-0-