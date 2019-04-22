Белорусская молодежь примет участие в лагере ШОС в Циндао

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная делегация под эгидой Белорусского республиканского союза молодежи примет участие в IV Молодежном лагере Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет с 25 апреля по 2 мая в Циндао (КНР), сообщила корреспонденту БЕЛТА координатор международного молодежного сотрудничества ЦК ОО "БРСМ" Олеся Сазанкова.

Начиная с 2016 года и на пятилетнюю перспективу Всекитайская федерация молодежи ежегодно приглашает по 200 представителей молодежи из стран ШОС с целью развития дружественных отношений, содействия международным обменам и сотрудничества молодежных организаций Евразийского региона. Среди приглашенных - страны-участницы ШОС: Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан и страны-наблюдатели: Афганистан, Беларусь, Иран, Монголия.

"Тематика очередного лагеря - "Новый шанс. Новое будущее". Его программа включает ознакомление с инновационными проектами стран-участниц Молодежного совета ШОС. Планируются переговоры о сотрудничестве с образовательными учреждениями, центрами поддержки предпринимательства, молодыми предпринимателями", - рассказала Олеся Сазанкова.

По ее словам, во время молодежного лагеря также состоятся совещание Молодежного совета ШОС, международный форум молодежного предпринимательства "К мечте на Великом Шелковом пути", презентация бизнес-инкубаторов, семинар-презентация и обучающие тренинги. "Одновременно участники будут иметь возможность обсудить в рамках делового диалога с молодежными партнерами ШОС текущие проекты и проработать новые перспективные направления сотрудничества", - отметила представитель БРСМ.

БРСМ и Всекитайская федерация молодежи в 2011 году заключили соглашение о сотрудничестве. Приоритетами развития взаимодействия определены: расширение дружественных связей, информационный обмен в сфере молодежной политики и работы с молодежью Китая и Беларуси, обмен делегациями, реализация патриотических проектов, локальных молодежных проектов, развитие волонтерского движения и молодежное предпринимательство.-0-