Белорусская молодежь примет участие в международном форуме "Мы помним!"

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская молодежная делегация 9-11 июня примет участие в международном патриотическом форуме "Мы помним!" в российском Пскове, сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель международного протокола Центрального комитета БРСМ Олеся Сазанкова.

"Форум станет уникальной коммуникационной площадкой для молодежных общественных объединений Беларуси и России. Участников и слушателей мероприятия ждет насыщенная программа. На пленарном заседании планируется обсудить современные методы патриотического воспитания молодежи с участием представителей Федерального агентства по делам молодежи, Российского центра гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи, губернатора Псковской области. Молодежь наших стран обменяется опытом успешной реализации проектов и программ патриотического воспитания, обсудит с экспертами актуальные вопросы, сформирует план работы", - рассказала Олеся Сазанкова.

Белорусская молодежная делегация сформирована из лидеров и актива БРСМ, представителей студотрядовского движения, Министерства образования, а также облисполкомов.

"Члены нашей делегации примут участие в работе творческих мастерских, спортивных соревнованиях. Наша команда подготовит и защитит свои проекты. Кроме того, на форуме Белорусский республиканский союз молодежи планирует подписать соглашение о сотрудничестве с общественным молодежным движением "Лига молодежи Псковской области", - дополнила руководитель международного протокола.

По словам Олеси Сазанковой, на псковской земле у белорусской молодежи важная и ответственная миссия, связанная с сохранением исторической памяти о Победе советского народа в Великой Отечественной войне и погибших на ней защитниках. "Мы передадим нашим российским коллегам освященную в крипте храма-памятника в честь Всех Святых землю, медальон и записку с личными данными красноармейца Ивана Александровича Анисимова для перезахоронения на псковской земле. Рядовой Анисимов - уроженец деревни Покрутище Псковского района. В 1941 году он попал в плен и погиб в концлагере для военнопленных "Шталаг №352", - поделилась она. - Останки красноармейца и вещи были обнаружены личным составом 52-го отдельного специализированного поискового батальона Вооруженных Сил Беларуси во время полевых поисковых работ, которые проходили в апреле - августе 2020 года на территории бывшего автопарка воинской части в микрорайоне Масюковщина Минска. Артефакты мы доставим в поселок Тямша, где установлен небольшой памятник, на котором выбито имя рядового Анисимова. В свою очередь, белорусская молодежь привезет и передаст в крипту храма-памятника капсулу с землей с мест захоронения советских солдат, погибших во время Великой Отечественной войны на территории Псковской области".

Организует форум Псковское отделение общероссийской общественной организации "Российский союз молодежи" при поддержке управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области.-0-