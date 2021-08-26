Белорусская молодежная делегация примет участие в фестивале студотрядов в Новосибирской области

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26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская молодежная делегация примет участие в XXV фестивале студенческих педагогических отрядов "Из лета в лето", который пройдет с 28 по 31 августа на территории Новосибирской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Александр Прохоров."Мероприятие проводится с целью поддержки и развития движения студенческих педагогических отрядов. Нашу страну на фестивале представит сборная команда студенческих педагогических отрядов "Маладосць" Могилевского государственного университета имени А.А.Кулешова и "Новое поколение" Брестского государственного университета имени А.С.Пушкина. Ребята примут участие в конкурсах вариативных программ в сфере отдыха и оздоровления детей и методических идей среди педагогических отрядов, а также авторских игр "Вожатский GAME", - рассказал Александр Прохоров.Второй секретарь ЦК БРСМ подчеркнул, что участие представителей студотрядовского движения Беларуси в фестивале станет продолжением реализации дорожной карты соглашения о развитии эффективного и взаимовыгодного сотрудничества между БРСМ и Агентством молодежных инициатив Новосибирской области. Он подчеркнул, что подобные проекты способствуют обмену опытом для совершенствования работы по организации отдыха и оздоровления детей и подростков, развитию педагогических отрядов в детских оздоровительных лагерях.Кроме того, Александр Прохоров напомнил, что сегодня состоится торжественное закрытие третьего трудового семестра на Всебелорусской молодежной стройке "Город молодости" в Островце. "Бойцы сводного белорусско-российского студенческого строительного отряда имени дважды Героя Советского Союза маршала Н.И.Крылова сегодня завершают трудовой проект. Закрывают сезон и участники Молодежного производственного трудового проекта "Атлант-2021". Однако в полную силу третий трудовой семестр в Беларуси продолжают студенческие сельскохозяйственные отряды. Традиционно они помогают белорусским аграрием собирать на полях урожай. Для этих ребят трудовое лето в самом разгаре", - отметил он.Студотрядовское движение является одним их приоритетов в деятельности Белорусского республиканского союза молодежи. В текущем году Республиканский штаб студенческих отрядов БРСМ трудоустроил в составе студотрядов около 22 тыс. человек.-0-