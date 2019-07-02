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Белорусская наступательная операция "Багратион" и ее вклад в Великую Победу

Общество 02.07.2019 | 12:52
Мемориальный знак, посвященный стратегической операции "Багратион", возле деревни Раковичи. Фото из архива
Мемориальный знак, посвященный стратегической операции "Багратион", возле деревни Раковичи. Фото из архива

Белорусская наступательная операция "Багратион" - самая масштабная военная операция Великой Отечественной войны. 75 лет назад она началась 23 июня и завершилась 29 августа. В результате успешных действий Красной Армии была освобождена территория Беларуси, восточной Польши, часть Балтии и практически полностью разгромлена германская группа армий "Центр". Восполнить эти потери впоследствии Германия была уже не в состоянии, что окончательно предопределило ее скорый разгром. Об операции "Багратион" и ее военно-политическом значении корреспондент БЕЛТА побеседовала с учеными Национальной академии наук Беларуси.

Эта наступательная операция советских войск, продолжавшаяся 68 суток, не имела равных по пространственному размаху и оперативно-стратегическим результатам. Разгром мощнейшей группировки вермахта стал возможным благодаря беспримерному мужеству, стойкости и героизму сотен тысяч советских воинов и белорусских партизан. Впоследствии 1,5 тыс. из них было присвоено звание Героя Советского Союза, сотни тысяч были награждены орденами и медалями. В память о героизме советских солдат и офицеров, проявленном при освобождении Беларуси, а также в честь Победы в Великой Отечественной войне в 1969 году был воздвигнут Курган Славы, куда неиссякаемым потоком приезжают не только наши соотечественники, молодое поколение, но и граждане многих стран, чтобы отдать дань памяти воинам-освободителям.

"Операция "Багратион", которая привела к освобождению всей территории Беларуси от немецких оккупантов летом 1944 года, является одной из важнейших операций Великой Отечественной войны, - рассказал заведующий отделом новейшей истории Беларуси Института истории НАН кандидат исторических наук Сергей Третьяк. - По большому счету, ее успешное завершение вывело советские войска на дальние подступы к Берлину. Если говорить о результатах операции, то, как отмечал в своих воспоминаниях немецкий генерал Зигфрид Вестфаль, это был разгром, затмивший по своим последствиям Сталинградскую битву".

На протяжении всей операции "Багратион" отмечалась самая высокая степень взаимодействия между частями Красной Армии на фронте и партизанскими соединениями в немецком тылу. "Это крайне маневренная операция, которая изобилует массой острых моментов, и вместе с тем она поучительна быстрым уничтожением окруженных вражеских группировок. Как потом в одном из своих писем родным напишет Константин Рокоссовский, ставший маршалом Советского Союза за операцию "Багратион": летом 44-го мы в Беларуси назад отыграли 41 год", - отметил историк.

Символично и то, что предварительный этап операции начался в третью годовщину германского нападения на Советский Союз. Сама операция была проведена в два этапа. Первый прошел с 23 июня по 4 июля, второй - с 5 июля по 29 августа.

"Успешное проведение этой операции значительно ускорило Победу над германским нацизмом. В ней было задействованы силы не только четырех фронтов, но также значительное количество партизанских формирований, которые активно включились в подготовку этой операции в виде "рельсовой войны". Затем партизанские отряды участвовали в освобождении многочисленных населенных пунктов на территории Беларуси. Здесь была разгромлена большая группировка вермахта, которая насчитывала 800 тыс. вооруженных солдат и офицеров. Это стало огромнейшим вкладом в дальнейшие успешные действия Красной Армии, в том числе на территории Польши, в переход на территорию Германии, взятие Берлина и в целом - в Великую Победу", - подчеркнул директор Института истории НАН Беларуси кандидат исторических наук, доцент Вячеслав Данилович.

За годы оккупации гитлеровцы провели в Беларуси более 140 крупных карательных операций. В период с 1941 по 1944 год ими было сожжено 9,2 тыс. белорусских сел и деревень. Но это количество могло быть значительно большим, если бы не масштабное партизанское и подпольное движение. В период Великой Отечественной на территории Беларуси действовали 374 тыс. партизан и 70 тыс. подпольщиков, подавляющее большинство их участвовало в операции "Багратион".

"Массив документации по партизанскому движению в наших архивах и музеях огромный. Вместе с тем совсем недавно историки и музейные работники обратились к таким, казалось бы, давно известным, но практически не введенным в научный оборот источникам, как рукописные журналы партизанских отрядов и бригад. Они составлялись буквально по горячим следам самими участниками боев, тогда как написанные в июле-августе 1944-го истории партизанских отрядов, бригад, соединений - это уже историческое описание с элементами исследований и обобщения боевого опыта", - добавляет Сергей Третьяк.

По его словам, главная задача, которая на современном этапе стоит перед исследователями при освещении операции "Багратион" и истории страны в целом в годы Великой Отечественной и Второй мировой войны, - это показ того, какой ценой была добыта Победа и как Беларусь утвердилась на международной арене в своих границах.

"В частности, в настоящее время историки больше смотрят не на глобальный размах событий, не на то, как и куда шли и били фронты и армии, не на то, какие массы людей сходились в этой смертельной схватке, а на военную повседневность, на то, как эта война проходила через жизнь конкретного человека. По большому счету, все сдвинулось на микроуровень, на уровень конкретных населенных пунктов. Военная тематика в обязательном порядке присутствует на региональных научных чтениях, которые проводятся в том числе и нашим институтом совместно с учебными заведениями и местными органами власти", - сказал Сергей Третьяк.

Он отметил, что историки, ученые, исследователи из высших учебных заведений Беларуси, музеев, архивов проводят большую работу по выявлению, обработке и изучению материалов о Великой Отечественной войне. "В этом году должен увидеть свет четвертый том "Истории белорусской государственности", посвященный периоду Великой Отечественной и Второй мировой войны, послевоенному десятилетию. Здесь история этого периода рассматривается сквозь призму развития и укрепления белорусской государственности", - добавил историк.

Параллельно проводится большая образовательная работа. "Но тут главное, чтобы она не была заформализована. Формалистический подход к военно-историческому и вообще историческому воспитанию подрастающего поколения может обесценить память о героизме и тех жертвах, которые были положены на алтарь Победы", - считает Сергей Третьяк.

В свою очередь председатель Президиума НАН академик Владимир Гусаков подчеркнул, что в Беларуси делается все необходимое, чтобы в обществе знали правду о Великой Отечественной войне. "На местах боев, захоронений павших воинов и партизан установлены и бережно сохраняются тысячи памятников и мемориальных комплексов. Проводится кропотливая работа по восстановлению имен тех, кто до сих пор покоится в безымянных могилах. Издаются тысячи книг, организуется комплекс социальных, научных, военно-мемориальных, поисковых, культурных, спортивных и информационно-пропагандистских мероприятий, призванных сохранять и укреплять историческую память белорусского народа о событиях Великой Отечественной войны", - рассказал он.

Особое внимание уделяется вопросам противодействия фальсификации исторических событий. "В сложнейших геополитических условиях, когда не прекращаются попытки фальсификации и искажения истории Второй мировой, для нашего государства жизненно важно сохранить для потомков каждый факт и деталь - все, что стало олицетворением духовной силы белорусского народа в военные годы. Отмечая славную дату и отдавая дань глубокого уважения исторической памяти народа, мы всегда будем признательны тем, кто защищал и поднимал из руин наше Отечество. Их ратные и трудовые подвиги вдохновляют нас на построение сильной и процветающей Беларуси - государства для народа. Все, что мы создали, создаем и будем воплощать в жизнь, служит этой цели", - добавил председатель Президиума НАН Беларуси.

Среди знаковых событий Великой Отечественной войны незабываемой для белорусского народа остается дата 3 июля 1944 года. "Это день, когда войска Красной Армии при активном участии партизан и подпольщиков освободили от нацистских оккупантов столицу республики - город Минск. Отдавая дань памяти и уважения их подвигу, на референдуме в 1996 году белорусский народ принял решение о том, что День Независимости - главный праздник белорусской государственности - будет отмечаться именно 3 июля. Столь высокий статус этой знаменательной даты - это не только прямое продолжение устоявшейся национальной традиции, но и напоминание гражданам о том, что патриотизм, любовь к Родине, готовность к защите Отечества - это основа государственности, кровное дело всех и каждого", - отметил Владимир Гусаков.

Светлана СУХАРКО,

БЕЛТА.-0-

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