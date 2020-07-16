Белорусская наука за последние десятилетия стала более открытой миру и известной за рубежом - ученый

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская наука за последние десятилетия стала более открытой миру и известной за рубежом. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал заместитель директора по научной работе Института философии НАН Андрей Дудчик.

"На мой взгляд, за годы независимости Беларуси наша наука стала более открытой для мира. Мы достаточно активно контактируем с зарубежными учеными - как с Запада, так и с Востока - по различным направлениям, и у нас теперь есть больше возможностей показать себя. Например, в Институте философии НАН есть Белорусско-китайский исследовательский центр философии и культуры, мы активно работаем в этой области", - сказал Андрей Дудчик.

Ученый отметил и разнообразие белорусских научных школ, подходов, направлений исследований. По его мнению, это говорит о перспективах дальнейшего интенсивного развития отечественной науки. "Нас достаточно хорошо знают за рубежом, создано соответствующее реноме. Особо хочу отметить наше гуманитарное образование. Сейчас занимаюсь популяризацией философии для молодежной аудитории и много общаюсь по этой теме с зарубежными коллегами. Они часто говорят о высоком уровне подготовки наших школьников и студентов", - обратил внимание Андрей Дудчик.

Он подчеркнул, что инициативы молодежи вызывают интерес у белорусского научного сообщества и находят поддержку, в том числе материальную. "Мы стремимся к тому, чтобы молодые ученые были заинтересованы в своей работе и могли выбирать наиболее привлекательные для них направления исследований", - добавил ученый.-0-