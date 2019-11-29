Белорусская нотариальная палата стала членом международного союза

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская нотариальная палата принята в Международный союз нотариата, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минюста.

Торжественная церемония принятия нотариата Беларуси в члены Международного союза состоялась во время 29-го Международного конгресса нотариусов, который проходит 28-30 ноября в Джакарте (Индонезия). Беларусь стала 89-м членом союза.

Участниками конгресса стали около 1,5 тыс. участников со всего мира - нотариусы, юристы, представители государственных органов и международных организаций. Белорусскую сторону представляет заместитель министра юстиции Николай Старовойтов и председатель Белорусской нотариальной палаты Наталья Борисенко.

Международный союз нотариата - международная неправительственная организация, созданная в 1948 году с целью содействия, координации и развития нотариальной деятельности во всем мире.-0-