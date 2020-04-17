Белорусская пионерия запускает 20 апреля онлайн-проект "По следам Победы"

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская республиканская пионерская организация запускает 20 апреля онлайн-проект "По следам Победы", сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Центрального совета БРПО Александра Гончарова.

"Онлайн-проект пройдет с 20 апреля по 9 мая и является логическим продолжением одноименной квест-игры "По следам Победы…", - рассказала Александра Гончарова. - В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ребятам предлагается пройти четыре этапа игры: 1-я неделя - "План "Барбаросса", 2-я - "Знай наших", 3-я - "Операция "Багратион", 4-й этап - "Победа!" состоится 9 мая".

Каждая неделя будет полна разнообразных заданий на различные темы. "Во время "Плана "Барбаросса" ребятам предстоит собрать онлайн-пазл, пройти квиз, познакомиться с жизнью пионеров-героев. На этапе "Знай наших" они споют военно-патриотические песни, попробуют сложить костер, познакомятся с полководцами Великой Отечественной войны и найдут зашифрованное онлайн-послание. На этапе "Операция "Багратион" мальчишек и девчонок проверят на мужество. В течение недели им предстоит пройти "Темницу", научиться азбуке Морзе, побывать на уроке "военной математики". В конце недели мы узнаем, кем гордятся современные дети", - отметила председатель ЦС БРПО.

В последний день проекта "По следам Победы…" будет создана онлайн-аллея героев Великой Отечественной войны. "Ребята смогут рассказать о подвигах своих дедушек и бабушек, чтобы мы помнили наших героев", - добавила Александра Гончарова.-0-