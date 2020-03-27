Белорусская промышленность удовлетворяет потребность в дезсредствах - Минздрав

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27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская промышленность удовлетворяет потребность в дезсредствах, заявил журналистам начальник отдела регулирования закупок, обращения медицинских изделий и модернизации объектов здравоохранения Минздрава Юрий Дадян, передает корреспондент БЕЛТА.
"Белорусская промышленность удовлетворяет потребность в дезсредствах. Вместе с тем есть повышенная потребность организаций в таких средствах. Производители наращивают темпы, некоторые в два раза, чтобы удовлетворить этот спрос", - сказал Юрий Дадян.
Организации здравоохранения обеспечены средствами защиты: масками, респираторами, защитными очками.
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